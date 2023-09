Gabriela Quinália Pamela Domingues e Fernando Ferrari

Pamela Domingues, que assumiu o comando do programa "Mulheres", da TV Gazeta, ao lado de Regiane Tápias, após a saída de Regina Volpato, recebeu amigos e familiares neste fim de semana, no Espaço Quintal, em Higienópolis, bairro nobre da capital paulista, por um motivo superespecial. Aliás, um não, dois.

posam com Charlotte





O primeiro deles foi a oficialização de sua união com o psicólogo, instrutor de mindfulness e advogado Fernando Ferrari. Já o segundo, um "instante único" para anunciar aos convidados o sexo do bebê. Voaram balões azuis de dentro de uma caixa gigante de presente!





A alegria de Pamela e Fernando durante o chá revelação





Ao postar o vídeo com os melhores momentos da dupla confraternização nas redes sociais, ela não escondeu o sorriso no rosto, legendando: "Um pouco do nosso dia mágico. Obrigada por todo o carinho. Estamos transbordando amor e gratidão. Enfim, casados!".

Gabriela Quinália Pamela Domingues e Fernando Ferrari





Entre os comentários, não faltaram palavras afetuosas. "Ah, que lindo! Parabéns! Felicidades para o casal e o bebezinho!", escreveu o jornalista e apresentador Leão Lobo. "Estava linda! E que o Gutinho traga muitas alegrias e venha esbanjando saúde", desejou a âncora do "Jornal da Gazeta" Luciana Magalhães.

Gabriela Quinália Fernando Ferrari e Pamela Domingues