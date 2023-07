Reprodução/Instagram Ghabi

"O artista não pode estar em posição confortável, ele precisa sempre ser desafiado." Citação que cai como luva e serve para ilustrar a entrada da cantora e compositora Ghabi no time do "Canta Comigo Teen", da RecordTV. Em conversa com o site, ela contou que a experiência de fazer parte do programa de Rodrigo Faro tem sido essencial para criar reflexões tanto para o cenário musical quanto para a sua carreira.





"Ser uma das avaliadoras do 'Canta Comigo' é lidar com um misto de emoções totalmente novas para mim. É muito sério ser responsável pelo sonho das pessoas. Prefiro dizer que ali nós não avaliamos candidatos, mas performances, o que inclui o controle do nervosismo, a técnica e a presença de palco", contextualizou Ghabi, que deixou para trás o "lado advogada" a fim de se firmar como uma das grandes promessas do pop nacional.