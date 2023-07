Reprodução/Instagram Erasmo Viãna

Famoso por mostrar sua rotina fitness diária para seus mais de dois milhões de seguidores no Instagram, o baiano Erasmo Viãna começou a sexta-feira no maior pique. Mas não foi se exercitando, não, e sim fazendo a linha Xuxa Meneghel.

O modelo e influenciador digital, que participou da décima teceira edição de "A Fazenda", da RecordTV, arrancou suspiros ao compartilhar um vídeo em aparece descamisado, abrindo um coco verde e depois escorrendo o líquido da fruta pelo corpo. Na legenda, um "chega de frio".





Para quem não sabe ou não se lembra, a rainha dos baixinhos já contou em entrevistas que não abria mão do leite de cabra e da água de coco em seu ritual de beleza. A água de coco, em especial, era usada por ter efeito de soro e hidratar, à qual ela recorria sempre na hora de tirar um pouco da vermelhidão do sol.

O post, no entanto, dividiu opiniões. Uns, por sua vez, escreveram frases como "sabe viver! Achei gostoso e quero" e "sextou com vontade na casa do Erasmo"; outros se incomodaram e comentaram: "Que brega, meu Deus" e "Sério que ele fez esse desperdício todo à toa?".