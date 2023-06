Reprodução Homem faz mais de 30 cirurgias para se parecer com Ricky Martin

Francisco Mariano Javier Ibanez, ator, coach e apresentador argentino, se submeteu a mais de 30 cirurgias plásticas para ficar igual ao cantor Ricky Martin. Ele contou ao Ciudad Magazine que é viciado em procedimentos e cirúrgicos e teve a ideia depos de ouvir que era parecido com o artista.



"Isso começou há muito tempo, quando me disseram que eu tinha um ar de Ricky Martin. Eu levei isso como uma brincadeira, mas comecei a fazer algumas mudanças e a semelhança aumentou. Peguei uma foto dele, percebi que gostava dele e, como tudo na vida, quando gosto de algo, vou em frente", contou.

Francisco, que tem 181 mil seguidores em seu Instagram, disse que gostava de ouvir os elogios pelas cirúrgias: "Vou ser honesto: eu me importo muito com o que as outras pessoas pensam. Não há nada que me dê mais prazer do que ouvir 'como você é lindo'. Quase toda a minha vida estive num corpo em que não queria estar [ele chegou a pesar 176 kg]".

Ele ainda refletiu, em entrevista ao jornal argentino Clarín, do porquê escolheu Ricky Martin como base para os procedimentos. "Queria me sentir bem, uma pessoa normal. Não queria isso. Fui abusado pelo meu irmão. Eu queria ser outra pessoa, não sei se queria ser necessariamente Ricky Martin, mas sim ser outra pessoa", explicou.



O homem também falou de um erro médico que sofreu após ter que retirar o excesso de pelo de quando perdeu 90 quilos. "Ele me abriu em dois, como um peixe, para tirar o excesso de pele. Por isso tive que fazer uma tatuagem para cobrir as cicatrizes. Hoje, com muita terapia, consegui entender o porquê de tantas cirurgias. E deixo o alerta: cirurgias só em último caso", pontuou.