Reprodução/Instagram Edy Silva e Ary Fontoura





Edenilson Silva, o Edy Silva, virou a nova sensação do mundo virtual. Bebendo da mesma fonte que o senegalês Kabhane Khaby Lame, o criador de conteúdo lemense não pronuncia uma única palavra em suas performances. Ainda assim, observa suas criações serem admiradas e compartilhadas pelo mundo, sem limitações de idioma.

Por aqui, as expressões marcantes e "debochadas" (se você quer rir, está no lugar certo) caíram nas graças de personalidades como o ator Ary Fontoura, que já assumiu o rótulo de influenciador digital nas redes sociais e revelou ser fã dos materiais produzidos pelo rapaz. Basta dar uma passeada pelas publicações de Edy para se deparar com frases como: "Adoro seus vídeos".





Reprodução/Instagram As caras e bocas de Edy fazem sucesso nas redes





E, graças à atualização do Instagram, que trouxe o recurso collabs, os artistas conseguiram contracenar juntos. No esquete "Tô limpando, não está vendo?", Edy aparece arrumando a cozinha, enquanto é observado pelo veterano da Globo. Ao perceber o olhar "julgador", Fontoura, que está tomando café e usando uma peruca comprida roxa, acaba revidando à provocação e mostrando a língua.

"Você não fala nada, mas suas atitudes dizem tudo. Parabéns, muito criativo!", comentou a primeira usuária. Outra acrescentou: "Os dois deveriam fazer outras colaborações". A terceira, visivelmente encantada com o que viu, questionou: "Como sai desse post agora? Ficou perfeito!". Já a quarta sintetizou, aos risos: "Um deboche compatível. Amei".

Reprodução/Instagram Edy Silva





Apesar do sucesso, o também tiktoker continua com sua profissão formal, agora em uma loja de departamentos em um shopping de Campinas, no interior de São Paulo. "As pessoas acham que, só porque fiquei famoso, não preciso do meu emprego. Eu ganhei status no TikTok, mas ainda não me sustento somente com ele para não precisar trabalhar mais", destacou em recente entrevista ao site "G1".