Marcio Farias Letícia Augustin e Felipe Roque





Letícia Augustin está vivendo um momento ímpar na carreira. É que, no próximo dia 11, a goianiense estreia a comédia romântica "O Amor Passou por Aqui...", ao lado de Felipe Roque — conhecido por seu trabalho nas novelas "Malhação: Pro Dia Nascer Feliz", "A Regra do Jogo" e "Gênesis" e nos filmes "S.O.S. Mulheres ao Mar 2" e "Os Farofeiros" —, no palco do Teatro Vannucci, no Rio de Janeiro.

No espetáculo, idealizado por Vitor Frad e dirigido por Stella Maria Rodrigues, a atriz de 24 anos, considerada a nova promessa da cena teatral carioca (que, em breve, será vista no filme "Festa de Rodeio de Barreto"), interpreta uma jovem bem calejada por frustrações nos relacionamentos. "Tem muitas camadas e acabou criando uma barreira de resistência e frieza no campo sentimental. Quem nunca, né?", brincou, durante bate-papo com o site.





Marcio Farias Felipe Roque e Letícia Augustin





O texto retrata a história de Tiago e Sofia, duas pessoas que buscam o amor, cada um à sua maneira e com suas expectativas. Ambos se conhecem ao acaso, quando suas vidas estão em momentos completamente opostos. "Enquanto ela coleciona inúmeros dissabores na área afetiva, o personagem dele é um escritor que nunca se deixou apaixonar", declarou Augustin.