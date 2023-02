Gabriel Cardoso/SBT Danny Pink





Quem estava zapeando pelos canais de televisão na noite deste domingo (26) certamente deu de cara com Danny Pink no quadro "Não Erre a Letra", ao lado de outros nomes que também fizeram fama à frente de atrações infantis, como Jackeline Petkovic, Mariane Dombrova, Edilson Oliveira, o Chiquinho da Eliana, Cátia Paganote, ex-assistente de palco de Xuxa Meneghel, e Eric Surita, filho do também comunicador Emílio Surita.

Em contato com o iG Gente, a apresentadora, cantora e digital influencer, que por muitos anos fez a alegria dos espectadores da Redevida de Televisão, revelou que adorou o convite para comparecer ao dominical, comandado por Patrícia Abravanel, que traz canções de várias épocas, estilos e artistas. "Não é uma brincadeira fácil, confesso, mas, por sorte, amo ouvir música. Por isso, sempre me saio bem em atividades assim", garantiu ela, entre risos.





Gabriel Cardoso/SBT Patrícia Abravanel e Danny Pink





Atualmente, Pink está se dedicando integralmente às redes sociais e produzindo vídeos para o público mirim em dois canais do YouTube. "O meu oficial sempre foi voltado para as crianças, mas, com a chegada do Zuzo (apelido carinhoso dado ao seu fofo filho Bernardo, de apenas dois anos), decidi criar a Zuzolândia, que é cheio de recreações e diversão para os pequenos como ele", explicou. No entanto, a loira avisou que, além desse, outros projetos estão por vir.

Se alguém ainda não sabe, a ex-comandante do "Hora de Brincar", "+Show" e "Mais Vida" já tem história com o SBT. É dela, por exemplo, a voz da música "Amigas", que embalou os 545 capítulos do remake de "Chiquititas", lançada em julho de 2013 e mantida no ar até agosto de 2015. Só para se ter ideia do poder: a faixa ganhou três versões e foi a única a fazer parte de todos os CDs e DVDs da novela, sendo a mais lembrada pelo público.