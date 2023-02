Divulgação José Augusto

José Augusto e Paulo Sérgio Valle estão sorrindo à toa! Isso porque "Evidências", que eles escreveram em 1989 e se tornou sucesso nas vozes dos sertanejos Chitãozinho e Xororó no álbum "Cowboys do Asfalto", de 1990, foi bastante ouvida na capital paulista no ano passado, segundo estudo realizado pelo Escritório Central de Arrecadação (ECAD), que controla o recolhimento, identifica compositores e repassa o dinheiro do direito autoral.



Procurado, o carioca, um dos principais artistas com faixas trilhas de novela da Globo, não se segurou. "Tenho vivido alegrias desde 1989 com a primeira gravação de 'Evidências'. Eu e Paulo Sérgio somos muito felizes porque fizemos a canção sem a menor vaidade e sem pretensão nenhuma", começou dizendo, para, logo em seguida, lembrar que "nunca aconteceu no Brasil o que ocorreu com o hit. Ele já esteve nas Olimpíadas de Tóquio [comemoração da seleção de vôlei feminino] e foi disponibilizado em vários idiomas".

Divulgação José Augusto

Quem também se rendeu ao clássico dos clássicos foi ninguém menos que o rei Roberto Carlos. A versão dele é responsável por embalar diversas cenas em "Travessia", de Gloria Perez. Alguns detalhes, no entanto, chamaram atenção: além de usar de uma orquestra, Roberto fez pequenas alterações na letra. Em vez de "faço tipo, falo coisas que não sou", transformou essa parte em "às vezes digo coisas por dizer", voltando ao original no verso seguinte, "mas depois eu nego".