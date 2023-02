Reprodução/Instagram Shakira, Sabrina Sato, Virginia Fonseca, Luis Jordão e Carlinhos Maia

Fragrâncias de celebridades, tanto nacionais como internacionais, são definitivamente um sucesso. Um belo exemplo disso é Virginia Fonseca, que, em apenas três meses, vendeu 110 mil unidades do "VF" — uma média de mais de 1.200 por dia. Somente esse eau de parfum rendeu à mulher de Zé Felipe e à sua sócia, Samara Pink, um faturamento de R$ 17,4 milhões, segundo revelou a influenciadora com exclusividade à revista "Forbes". Ele foi comercializado a R$ 199,00 apenas na plataforma da WePink.



Reprodução/Instagram Virginia Fonseca

Outro caso célebre nessa tendência de expandir negócios e passar a assinar linha própria é Shakira. Depois de fechar contrato com a multinacional espanhola Puig Beauty & Fashion Group, a cantora colombiana, que está no olho do furacão após lançar uma música com indiretas para Gerard Piqué, fez questão de participar de todo o processo criativo do seu "S by Shakira", cuja essência explora a sua sensualidade e une chocolate e morango a notas de jasmim, âmbar, baunilha e sândalo.



Reprodução/Instagram Shakira

E o que dizer de Sabrina Sato, uma das estrelas que fazem parte do casting da Jequiti e traduzem a proposta de valor da companhia? Ao divulgar a colônia homônima, criada por Sandra Casagrande, a jurada da nova temporada do "The Masked Singer Brasil", de Ivete Sangalo, da Globo, não escondeu a alegria e disse que estavam pensando nisso há bastante tempo. "Escolhi as notas inspiradas na minha personalidade, algo para ser marcante. Ideal para mulheres autênticas e fashionistas", contou.



Divulgação/Jequiti Sabrina Sato





Quem também se deu bem ao se render aos aromas e ao convite da empresa capitaneada pelo grupo Silvio Santos foi Carlinhos Maia. Horas após bater o martelo, o humorista penedense foi às redes sociais anunciar a novidade: "Estou feliz e honrado! Eu sou o primeiro influenciador a ter dois perfumes, um masculino e outro feminino!". Carlinhos ainda aproveitou o ensejo para reverenciar o fundador da Jequiti Cosméticos: "Para mim é uma referência incrível, passei a vida assistindo a ele".



Divulgação/Jequiti Carlinhos Maia

Foi com ênfase nessa ideia que perguntamos a Luis Jordão, que atua na área desde 2010 e é considerado um dos maiores influenciadores digitais do segmento no mundo — com mais de 715 mil seguidores, sendo 290 mil no Instagram, 271 mil no YouTube e 154 mil no TikTok — se "associar uma nova ideia olfativa a alguém conhecido pelo grande público faz com que a marca chegue facilmente ao consumidor final".



Reprodução/Instagram Luis Jordão

Em resposta ao site, o criador de conteúdo e expert em perfumaria explicou que "um dos maiores desafios de entrar nessa indústria é encontrar o público certo e criar uma conexão genuína com as pessoas. No caso de uma parceria com artista, isso supostamente já vem pronto. Existem, de antemão, consumidores dispostos a, no mínimo, testar os itens. Ou seja, a personalidade sai com uma vantagem competitiva muito grande".