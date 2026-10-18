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A TV Globo decidiu rever completamente o planejamento interno que previa o encerramento do ciclo profissional de Renata Lo Prete no Jornal da Globo, quando a jornalista completasse 63 anos.

Como este jornalista revelou anteriormente, a emissora trabalhava com a aplicação da nova política de encerramento dos contratos de profissionais do jornalismo nessa faixa etária. Agora, porém, uma determinação do conselho do grupo mudou os rumos dessa estratégia.





Segundo fontes ouvidas pela coluna, a direção de contratos recebeu a orientação para derrubar o cronograma anteriormente elaborado e abrir uma exceção para Renata Lo Prete.

A avaliação feita após a cobertura das eleições de 2026 é de que a jornalista reafirmou seu papel como uma das principais referências da cobertura política da Globo, especialmente pela capacidade de articulação, leitura do cenário institucional e condução de momentos decisivos da vida pública brasileira.

A conclusão levada ao conselho foi de que, neste momento, a emissora ainda não dispõe de um nome capaz de substituir Lo Prete na função que ela exerce. O entendimento interno é de que sua experiência, trânsito entre diferentes atores políticos e credibilidade editorial continuam sendo considerados ativos estratégicos para o jornalismo da casa, motivo pelo qual a regra aplicada a outros profissionais não deverá alcançá-la.

Além de interromper o planejamento, a orientação encaminhada à direção de contratos prevê o fortalecimento da presença de Renata Lo Prete no jornalismo da Globo a partir do próximo ano.

A expectativa é que a jornalista amplie sua participação em projetos especiais e na Globo News, e nas principais coberturas políticas da emissora, consolidando uma mudança de rota que substitui o plano de transição por uma estratégia de permanência e valorização profissional.