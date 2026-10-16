Reprodução/Internet Jornal da Globo





Fontes globais próximas à jornalista Renata Lo Prete entraram em contato com este colunista para relatar que a àncora do Jornal da Globo teria externalizado completo desconforto ao tomar conhecimento de que seu patrão teria oferecido um almoço de cortesia ao senador Flávio Bolsonaro antes da entrevista concedida ao telejornal.

Segundo esses relatos, a informação provocou incômodo imediato por, na avaliação da jornalista, criar uma situação que poderia ser interpretada como inadequada do ponto de vista da independência ética entre veículo, entrevistador e entrevistado, uma vez que a mesma cortesia não foi estendida ao presidente Lula pelo Grupo Globo.

Ainda de acordo com pessoas próximas à apresentadora, Renata Lo Prete teria ficado preocupada esta tarde em relação a qualquer tipo de alinhamento relacionado ao conteúdo da sabatina. A preocupação, segundo pessoas próximas, é pela preservação da sua autonomia profissional diante do público conquistado ao longo de décadas de trabalho. Renata teria demonstrado insatisfação por ter sida colocada pelo canal diante de uma situação que pode resultar sobre suas costas em um "problema explosivo".

Nos corredores da emissora, esse comportamento do canal passou a ser visto por parte de colegas como inaceitável. Já a postura de Lo Prete teria sido interpretada como um gesto de reafirmação dos princípios que tradicionalmente norteiam o jornalismo profissional.

Integrantes da equipe afirmam que Renata sempre buscou manter uma separação rigorosa entre as decisões editoriais e qualquer movimento institucional que pudesse gerar questionamentos sobre a isenção do seu trabalho jornalístico.

Até o momento, nos bastidores, Renata Lo Prete vem sendo apontada por pessoas que acompanham o dia a dia da redação como um dos principais nomes do jornalismo político do canal. A percepção entre esses interlocutores é de que a jornalista estaria aflita sobre a preservação da credibilidade do seu trabalho diante da avaliação do grande público após o vazamento do almoço marcado entre a Globo e Flávio antes da entrevista.