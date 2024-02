Divulgação Lincoln Senna





Parece que Tony Salles já tem um substituto no Parangolé. Após a coluna entregar a saída do marido de Scheila Carvalho do grupo de pagode, o cantor Lincoln Senna foi um dos nomes indicados para o posto. No domingo (4), durante o Furdunço (pré-Carnaval de Salvador), Lincoln cantou diversas músicas do Parangolé e conversou com o público da possível ida à banda.



"Imagina se Lincoln fosse para o Parangolé...", disse ele, algumas vezes, cantando hits do grupo como "Perna Bamba", "Madeira de Lei" e "Balacobaco". Durante o percurso, Lincoln ainda afirmou que o empresário do Parangolé estava acompanhando o show.

O cantor arrastou uma multidão no circuito Barra-Ondina e também apresentou os sucessos da carreira solo, como "Ai, preta", "Locomotiva" e "Trenzinho".

Tony Salles vai deixar o Parangolé após 10 anos na banda. Com contrato até 2025, o cantor deve fazer a transição do comando da banda para Lincoln após o Carnaval 2024. O marido de Scheila deseja seguir em carreira solo, após emplacar hits da folia com o Parango.





CARNAVAL DO LINCOLN

A programação oficial começa com a “Pipoca do Lincoln”, no circuito Barra-Ondina e, em seguida, o Camarote Planeta Band. Na sexta-feira Lincoln realiza 3 shows: camarotes da PM (Barra), Harém e PontoCom. O sábado de Carnaval no circuito Dodô com a pipoca, em seguida será atração do badalado Camarote Salvador e finaliza no bairro da Boca do Rio.

No domingo, o cantor baiano chega com um trio sem cordas no Campo Grande e segue para o Camarote Club. Na segunda-feira, a cidade de Madre de Deus recebe o show de Lincoln e depois o Camarote da Polícia Militar, no Campo Grande.

Lincoln retorna a capital baiana no último dia de Carnaval, terça-feira, para agitar o palco do bairro da Liberdade, segue para comandar a pipoca na Barra e encerra no Camarote Villa – que também já virou tradição.