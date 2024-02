Reprodução/Instagram - 13/2/2023 Felipe Pezzoni, no Bloco EVA





A Banda EVA, comandada pelo cantor Felipe Pezzoni, vai antecipar o Carnaval de Salvador, nesta quinta-feira (1º), no circuito Barra-Ondina. O Eva, em parceria com a 99Moto, vai colocar um trio elétrico pranchão em Ondina, a partir das 18h, em frente às quadras do bairro carnavalesco.

A surpresa foi divulgada pelo cantor aos fãs da Banda EVA. Em 2024, inclusive, o bloco EVA só desfila no sábado do Carnaval de Salvador, no mesmo circuito do show de hoje. "Bora curtir o pré-carnaval com a gente!", convocou Pezzoni em vídeo nas redes sociais.

A iniciativa reforça o conceito “De rua a gente entende”. "Reforça o DNA brasileiro da 99 e de quem conhece suas cidades, suas pessoas e seus locais icônicos como ninguém. Poder dar o pontapé inicial em um dos Carnavais mais incríveis e democráticos do mundo, tendo como trilha uma atração do tamanho da Banda Eva, nos enche de orgulho", destaca Ana Verroni, diretora de marketing da 99.