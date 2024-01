Reprodução/Instagram - 09.01.2024 Ana Hickmann e Alexandre Correa





A apresentadora Ana Hickmann se defendeu das acusações de infidelidade feitas pelo ex-marido Alexandre Correa, que afirmou ter sido traído por Ana. Procurada pela coluna, Ana Hickmann apontou que o ex-marido a agride psicologicamente após a agressão física sofrida no fim de 2023.

"Desde o dia 11/11/2023, Alexandre Correa vem cometendo uma série de agressões psicológicas contra Ana Hickmann. Após a agressão física, busca incessantemente desmoralizar e descredibilizar a moral da apresentadora, com o intuito de intimidá-la e constrangê-la publicamente", disse através de nota exclusiva enviada à coluna.

Ana reafirmou que está solteira e segue aguardando a conclusão do divórcio. Recentemente, surgiram notícias apontando para um possível romance entre Hickmann e Edu guedes.

Leia também Ana Hickmann diz que Alexandre Correa mente sobre plano de saúde





"Notícias falsas são veiculadas na mídia para causar tumulto processual e desviar a atenção da imprensa para a verdadeira vítima. Ana Hickmann está solteira e aguarda a conclusão do divórcio", completou em nota.

O que disse Alexandre Correa?

"Eu completei todas as casinhas: estelionatário, formador de pirâmide, canalha e corno. Eu completei todos os quadrinhos. Isso é maravilhoso. Está ótimo. Está ótimo pra mim. Está super confortável!", disse Alexandre em entrevista a Ricardo Feltrin.

"Ana adquiriu um novo celular, me expulsou do quarto, dispensou os seguranças, ela coagia as pessoas pra ninguém me dizer onde ela estava", completou o empresário.





Caso de agressão

A assessoria de Hickmann confirmou que a polícia foi acionada após um "desentendimento" entre o casal e que ela "foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos". O comunicado ressalta que a apresentadora está bem e que "felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física".

Na madrugada de domingo, 12 de novembro, Alexandre negou as agressões à companheira. No entanto, após a repercussão do caso, o empresário fez um novo pronunciamento no mesmo dia e confirmou o "desentendimento" com a esposa, mas negou que teria dado cabeçadas nela.

Após a repercussão do caso, internautas resgataram acidentes domésticos narrados por Ana nos últimos anos e sugeriram possíveis agressões de Correa no relacionamento. Também repercutiram na web vídeos de casos anteriores em que o empresário foi agressivo e grosseiro com a apresentadora.

Alexandre Correa agrediu Ana Hickmann em novembro, na casa do casal, localizada em um condomínio de Itu, no interior de São Paulo. As autoridades foram acionadas após uma briga e a apresentadora detalhou as agressões que sofreu em um boletim de ocorrência, por lesão corporal e violência doméstica.

A apresentadora da Record relatou no BO que foi pressionada contra a parede e foi ameaçada com cabeçadas do empresário. Ela conseguiu se afastar para pegar o celular e acionar a polícia, mas Correa fechou uma porta de correr no momento, o que pressionou o braço da esposa.

Segundo a Polícia Militar, Ana passou por atendimento médico e precisou utilizar uma tipoia por conta da lesão no braço. A apresentadora foi escoltada para a delegacia e optou por não solicitar uma medida protetiva.