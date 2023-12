Reprodução Hickmann e Correa





Após Alexandre Correa afirmar que Ana Hickmann cancelou o plano de saúde dele, a apresentadora, através da equipe, contestou a informação dada pelo empresário. Segundo Ana, o pagamento do plano de saúde é de responsabilidade de Correa desde 2019.



"A informação veiculada na tarde dessa quarta-feira (13) sobre o suposto cancelamento do plano de saúde de Alexandre Correa é inverídica. Alexandre é o titular responsável do contrato, firmado pela Hickmann Serviços em 2019, cabendo apenas a ele a permissão para cancelamento", diz a equipe da apresentadora em nota enviada à coluna.





Além disso, Ana Hickmann entregou o motivo do bloqueio do serviço. "O motivo do bloqueio é falta de pagamento", aponta.

Mais cedo, Alexandre Correa contou a Leo Dias que Ana Hickmann cancelou a linha telefônica dele e o plano de saúde. "O celular era da empresa, ela cancelou a minha linha bem como o meu plano de saúde. Estou submetido ainda ao monitoramento do tratamento oncológico, e ela cancelou, mas eu não vou atacar Ana Hickmann", disse o empresário, que apontou uma obsessão por parte de Ana Hickmann, agredida por ele em novembro.

"[Ela está] obstinada em me destruir, em parte ela já conseguiu destruir, né? De maneira irreversível, já estou conformado disso. Ela não cansa, ela ataca, ataca, ataca. Hoje de novo, ela veio com a história que ela sofre ainda abuso depois que eu saí de casa. Então, assim, ela quer colocar o mundo contra mim, se é que sobrou alguém a meu favor", completou Alexandre.

Caso de agressão contra Ana Hickmann

Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Alexandre Correa agrediu Ana Hickmann em novembro, na casa do casal, localizada em um condomínio de Itu, no interior de São Paulo. As autoridades foram acionadas após uma briga e a apresentadora detalhou as agressões que sofreu em um boletim de ocorrência, por lesão corporal e violência doméstica.

A apresentadora da Record relatou no BO que foi pressionada contra a parede e foi ameaçada com cabeçadas do empresário. Ela conseguiu se afastar para pegar o celular e acionar a polícia, mas Correa fechou uma porta de correr no momento, o que pressionou o braço da esposa.

Segundo a Polícia Militar, Ana passou por atendimento médico e precisou utilizar uma tipoia por conta da lesão no braço. A apresentadora foi escoltada para a delegacia e optou por não solicitar uma medida protetiva.

A assessoria de Hickmann confirmou que a polícia foi acionada após um "desentendimento" entre o casal e que ela "foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos". O comunicado ressalta que a apresentadora está bem e que "felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física".

Na madrugada de domingo, 12 de novembro, Alexandre negou as agressões à companheira. No entanto, após a repercussão do caso, o empresário fez um novo pronunciamento no mesmo dia e confirmou o "desentendimento" com a esposa, mas negou que teria dado cabeçadas nela.

Após a repercussão do caso, internautas resgataram acidentes domésticos narrados por Ana nos últimos anos e sugeriram possíveis agressões de Correa no relacionamento. Também repercutiram na web vídeos de casos anteriores em que o empresário foi agressivo e grosseiro com a apresentadora.