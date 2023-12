Reprodução Ex-affair de Cezar Black e o peão





A polêmica entre Cezar Black e a ex-affair Maizy Magalhães, envolvendo a venda de produtos conquistados no "BBB 23", ganha um novo capítulo. A coluna recebeu com exclusividade o áudio completo do atual peão de "A Fazenda 15" tentando repassar o "voucher" para terceiros, através da ex.

Neste fim de semana, Maizy acusou Black de tentar vender os produtos para ela. "Interesse em quê? Em dividir conta? Se até os produtos da Seara que ele ganhou no outro reality, quis me vender!", disse a jovem.

No entanto, o áudio que a coluna recebeu hoje mostra Black conversando com um representante de uma distribuidora e citando Maizy. "Aqui é Cezar Black, tudo bem? Estou com Maizy aqui e eu ganhei um voucher da Seara, lá no Big Brother, e estou com um voucher de R$ 788 para compra de produtos no Carrefour. Como você tem essa distribuidora, posso comprar, inclusive em bebidas (...) O voucher de R$ 780 eu te vendia de R$ 600. Você pegaria um desconto de R$ 180 e conseguiria pegar oito unidades [de um produto]. Não sei como você pega a custo de distribuidor, mas se tiver interesse...", explica Cezar Black no áudio.





Após receber o áudio, a coluna apurou com fonte próxima a Cezar Black o motivo da tentativa de venda. O enfermeiro estava sem receber salário devido à participação no Big Brother Brasil e não podia fazer publicidade, pois ainda tinha contrato com a Globo, o que fez Black buscar outras formas de implemento de renda.





Cezar Black segue confinado em "A Fazenda 15" sem ter ideia da guerra do frango e dos desdobramentos fora do reality. A ex-affair ainda expôs uma briga familiar dele com a irmã, Aline Black, e discutiu com Key Alves, amiga de Black no "BBB 23". As duas se ofenderam publicamente e Maizy acusou a ex-BBB de ter ciúmes dela.

"Qual o irmão que não briga? Então, na verdade, ela quer hype [aparecer] nas costas dele! Se fez de boazinha e eu caí na conversa dela! Porque não esperava isso dela", desabafou Aline Bina, irmã de Cezar Black.

"O caráter dela está sendo mostrado aí para todos verem, porque mulher que se respeita não anda postando conversas particulares, né verdade? Mas como quer biscoito... tá tudo bem!", completou Aline em conversa exclusiva com a coluna, ontem.