A Farofa da Gkay terminou, mas as fofocas continuam chegando. A coluna descobriu que um veterano em realities tentou passar despercebido nos corredores do hotel, em Fortaleza, durante as três noites de festa.



Matheus Novinho, ex-participante do De Férias com o Ex e atual integrante do “Rio Shore”, realities da MTV, viveu momentos intensos no quarto em que ficou na Farofa da amiga GKay.

Novinho até foi visto beijando algumas bocas na festa, mas sem grandes alardes onde os celulares alcançavam. Porém, pelo que a coluna soube, a Farofa ainda não acabou para o famoso, que seguia trancado com uma mulher no quarto até há pouco.

Enquanto Jhon Vlogs buscava o título de rei da farofa, a movimentação no quarto do Novinho chamou a atenção, pela intensidade sexual… O silêncio, inclusive, ficou só na área comum da festa.

Vale lembrar que o influenciador chocou parte da audiência da MTV ao revelar que transou quase 30 vezes durante as gravações do Rio Shore . Recentemente, ele foi visto em um ménage em rede nacional durante a terceira temporada da franquia Shore brasileira.