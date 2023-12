Reprodução/ Instagram Beijos do último dia da Farofa da Gkay

Na noite da última quarta-feira (6), chegou ao fim a Farofa da Gkay, evento que comemora o aniversário de Gessika Kayane e reúne celebridades em um resort em Fortaleza, Ceará. A última noite de festa, que contou com shows do grupo Sorriso Maroto e de MC Daniel, teve muita pegação e até reconciliação.







Beijo triplo



Valesca Popozuda e Jon Vlogs, que já tinham ficado, beijaram DJ Nathi e, assim, protagonizaram o beijo triplo da noite. O momento foi filmado por Karoline Lima.







MC Loma pegadora



A funkeira foi uma das celebridades que mais apareceu aos beijos nesta farofa. No último dia, ela foi flagrada, por Marielly Santos, ficando com o influencer Thalysson, com Reynaldo Reys, mais uma vez, e um com uma rapaz desconhecido. Ela também deu um beijo em Alisson.











































Gabi Martins e ex-A Grande Conquista



Gabi Martins, que já havia sido vista conversando com Murilo Dias, ex-participante de "A Grande Conquista, ficou com influencer na noite. O momento foi flagrado pelo perfil Gossip do Dia.







Fiuk e DJ Nathi



Fiuk também foi visto aos beijos pelo Gossip do Dia. O ator ficou com DJ Nathi na manhã desta quinta-feira (7).











Flay e Eddu Olliver

A ex-BBB e o influencer foi outro casal que foi vistos aos beijos na última noite.





Indireta de MC Daniel para Kéfera?

O show de MC Daniel deu o que falar. Isso porque, em um momento da apresentação, o funkeiro disse que os convidados da Farofa têm que agradecer à Gkay por proporcionar uma festa onde as pessoas comem, bebem e se divertem. Ele ainda criticou quem já participou da festa e agora fala mal do evento. Gkay disse: "Só fala mal quem está flopado".



Internautas relacionaram a crítica com os comentários negativos de Kéfera sobre a festa.











Nobru pede autorização de MC Daniel para ficar com Alicia X



O influenciador pediu autorização do funkeiro para se relacionar com a peoa, com quem ficou na Farofa. O pedido aconteceu antes do show de MC Daniel, que é irmão de Alicia X.







Reconciliação?

Após Jon Vlogs reclamar que estava sendo cobrado por uma pessoa, mesmo estando solteiro, o influencer foi visto conversando com Mayara Maia. Internautas haviam apontado que ele estaria falando dela, que era a affair do famoso e deu unfollow nele após alguns beijos de Jon repercutirem nos primeiros dias.







