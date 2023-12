Reprodução/YouTube iG/Globo - 14.04.2023 Aline e Cezar Black

A vida de Cezar Black após a entrada em "A Fazenda 15", da Record, fica a cada dia mais turbulenta. Enfrentando a rejeição de parte do público no reality, o ex-BBB teve conversas expostas por Maizy Magalhães, ex-affair do enfermeiro.



Os dois ficavam antes de Black confinar em "A Fazenda". Maizy expôs uma tentativa de venda de produtos para ela, além de publicar uma briga familiar entre Cezar Black e Aline Bina, irmã do peão. Procurada pela coluna, Aline se mostrou decepcionada com a postura da ex do irmão. Segundo Aline, ela quer aparecer usando a imagem de Cezar Black.





"Qual o irmão que não briga? Então, na verdade, ela quer hype [aparecer] nas costas dele! Se fez de boazinha e eu caí na conversa dela! Porque não esperava isso dela", desabafou Aline Bina, irmã de Cezar Black.

"O caráter dela está sendo mostrado aí para todos verem, porque mulher que se respeita não anda postando conversas particulares, né verdade? Mas como quer biscoito... tá tudo bem!", completou Aline em conversa exclusiva com a coluna.

Reprodução Maizy e Black





Além da briga, Maizy também sugeriu que Key Alves, amiga de Cezar Black, tinha ciúmes dela e tentava tumultuar a relação com o enfermeiro. Um dos motivos seria a foto que Maizy tirou com Gustavo Benedeti, ex de Key Alves.