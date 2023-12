Reprodução Ex de Cezar Black detona peão e avalia romance com Kally: 'Combinam'

O peão de "A Fazenda 15" Cezar Black voltou a ser mencionado nos Stories de Maizy Magalhães, a ex-affair dele. Nesta sexta-feira (1º), a modelo criticou o participante e revelou uma tentativa do enfermeiro em lhe vender produtos que ganhou da patrocinadora do BBB 23.

Questionada por internautas se teria ficado com Cezar Black por interesse, Maizy entregou atitudes econômicas do enfermeiro. "Interesse em quê? Em dividir conta? Se até os produtos da Seara que ele ganhou no outro reality, quis me vender!".

A dentista ainda deu detalhes da relação com o peão de "A Fazenda 15". "Nem eu sei te dizer, estávamos juntos ha 1 ano. Antes do BBB inclusive, porém não éramos 'namorados'. A gente ficava", destacou.

Ela passou a ser questionada na web após Cezar Black se entregar de vez ao romance com Kally Fonseca. Antes de oficializar o relacionamento, o peão havia dito que estava parcialmente comprometido com uma pessoa fora do confinamento. Apesar disso, ele e a cantora acabaram se envolvendo e trocando carícias.

A recém eliminada de "A Fazenda 15" também foi pauta entre Maizy e os seguidores. Questionada sobre o que achava do casal formado no reality, a modelo escreveu "Acho que eles combinam", adicionando uma figurinha de "Nota 2".

Maizy ainda lamentou a posição em que está sendo colocada e disse que isso a machuca. "Apesar da chateação, constrangimento que ele colocou, desejo que ele seja feliz, bem longe de mim", completou.