Reprodução/YouTube iG/Globo - 14.04.2023 Aline Black é irmã Cezar Black

Maizy Magalhães, que viveu um affair com Cezar Black antes de "A Fazenda 15", expôs conversas com a irmã do peão, Aline Black. Nas mensagens, a irmã do ex-BBB criticava o baiano e dizia que ele não fazia nada pela família.



Tudo começou quando Maizy disse que Black tentou vender para ela produtos que ganhou no "BBB 23 ". Aline, então, falou, nos stories, que Maizy estaria tentando ganhar fama através do peão.

Maizy, logo, respondeu o comentário: "É mesmo, Aline? Posso soltar mais prints? Você se garante nas nossas conversas?".

Em seguida, a ex de Cezar publicou conversas em que Aline desabafa sobre o irmão: "Sinceramente, do Black eu não espero nada. Ele não faz nada pela família, então faz parte. Meus pais ficam super tristes com isso", diz ela. Aline também teria dito: "O Black é ridículo, amiga. É um coitado".