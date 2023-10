Reprodução/Instagram Mussunzinho e Karoline Menezes





Karoline Menezes, finalista do Power Couple 6, participou do AUÊ nesta quarta-feira (11) e abriu o jogo sobre o fim do casamento com o ex-A Fazenda Mussunzinho. A relação de cinco anos chegou ao fim em junho deste ano com os dois acusados de traição.

Segundo Karol, o fim do casamento aconteceu por outro motivo. "Estava muito brava, com ranço absurdo [do Mussunzinho], sobre o que saiu. Foi tudo mentira. Meu casamento não acabou por traição, falta de lealdade. Incluíram o nome de uma pessoa que eu não queria que estivesse envolvida. Por isso criei o bloqueio com ele. Porque chegou no meu ouvido de onde tinha vindo, encaixou direitinho e foi uma decepção muito grande para mim", disse.





Karol Menezes aponta que eles entraram no Power Couple, em 2022, para tentar reconstruir a relação. "O fim do meu casamento não foi uma coisa que eu queria, foi um limite. Todos nós temos um limite e o homem tem um bem mais curto que a mulher. Para a mulher, o casamento não acaba da noite para o dia. Quando existe uma família, a gente luta todo dia, releva muita coisa. Quando uma mulher bota um ponto final e não volta porque, quando chega o ponto final, foi porque ela tentou de tudo. O Power Couple foi uma oportunidade para a gente reconstruir o casamento. Quando a gente saiu, falei que seria tudo diferente, que ele entendeu que era eu e ele. E não. Não rolou. Fui segurando a onda até chegar no meu limite", desabafa Menezes.



Reprodução/Record TV Mussunzinho e Karol Menezes, ex-participantes do Power Couple Brasil





A influenciadora explica que Mussunzinho parecia um filho mais velho e não um marido e conta que a relação afetou a saúde. "Cheguei a desmaiar duas vezes em um mês e meu cardiologista me alertou. Fiquei pensativa em relação a isso. Crises de ansiedade estavam afetando a minha saúde. Entendi que não dava para levar o meu relacionamento sozinha. Eu queria que ele fosse maduro o suficiente para ter sido marido e não o meu filho mais velho. Foi me saturando. Achei que depois da separação ele ia acordar e não rolou. Torço pela felicidade dele. Foram 5 anos tentando fazer diferente", completa.





Como está a relação entre Karol Menezes e Mussunzinho

Questionada sobre a relação com Mussunzinho após o término, Karoline entrega que o ex-A Fazenda evita até o contato visual nos encontros gerados pelos compromissos com o filho do casal, Tom, de três anos.

"Não rolou um bom convívio, a boa vizinhança. Aqui é o negócio do caos mesmo. Estamos tentando estabelecer algo tranquilo. Eu estou querendo paz. Mas sou mãe. Cobro as responsabilidades que ele precisa ter, coisas que deveriam ser espontâneas. Querendo ver minha cara ou não, sou mãe do filho dele e teremos um vínculo eterno", comenta.

"E eu quero que ele seja muito f*da. Que ele evolua de uma maneira que não deu no casamento. Quero que o filho se espelhe no pai, que o pai evolua e seja alguém que meu filho se torne. Quero que meu filho tenha caráter, seja trabalhador, dedicado. Umas coisas que faltaram para que a gente [Mussunzinho] seguisse junto", finaliza.