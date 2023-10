Reprodução/ Instagram Karol Menezes foi rejeitada de 'A Fazenda 15': 'Carelli não me quis'

Karoline Menezes foi uma das grandes apostas do público para o elenco de "A Fazenda 15". A ex-Power Couple, no entanto, não foi para o reality da Record. Em entrevista ao AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente, ela contou que até foi chamada para o programa, mas, no fim, foi rejeitada por Rodrigo Carelli, diretor da atração.



A ex-esposa de Mussunzinho conta que ficou "animada" com a ideia de ir para "A Fazenda 15" devido à repercurssão do nome dela na internet. Ela, então, chegou a receber o convite da produção do reality e aceitou, foi aí que a rejeição aconteceu.



"Eu estava disposta, muito animada com a movimentação que a internet estava fazendo, mas não rolou... Não voltaram com esse contato", relata ela.

A ex-Power Couple conta que até foi atrás de um resposta, mas foi ignorada. "Minha assessora até deu uma insistida, mas não rolou. Fazer o quê, né?", disse ela. Em seguida, Karoline brinca: "O Carelli não me quis".



