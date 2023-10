Reprodução/Record - 10.10.2023 Jaquelline, Jenny e Márcia Fu em "A Fazenda 15"





A Record tomou uma decisão após Jenny Miranda tocar o sino na noite de segunda-feira (9), em "A Fazenda 15". Jenny tocou o sino para desistir do reality no início da noite e o momento foi ignorado pela emissora, horas depois, durante a exibição do programa.



Procurada pela coluna, a Record se manifestou sobre o futuro da mãe de Bia Miranda no reality show. "Segue o jogo para a Jenny", respondeu a emissora, garantindo a permanência da peoa.





Após Jenny tocar o sino, as câmeras do PlayPlus foram cortadas. No retorno da transmissão, Jenny foi vista desabafando. "Quando eu bati o sino, ela foi lá fora, me abraçou. Mas tô com saudade de casa, do Fábio, preocupada com o Enrico. Se ele está me vendo. Se ele acha que eu abandonei ele", ponderou Jenny.

Em "A Fazenda 14", de 2022, diversos peões tocaram o sino e foram "aconselhados" pela Record a permanecer no jogo. Tiago Ramos e Pétala Barreiros tentaram desistir do confinamento no início, mas seguiram.

Bia Miranda comenta situação de Jenny

Bia Miranda, vice-campeã de "A Fazenda 14" e filha de Jenny, usou o perfil no Instagram para comentar uma atitude da mãe em "A Fazenda 15".

"Ela só fez isso por ter um com raiva dela, outro tá com raiva dela. Aí ela vai e faz isso, o pessoal vai se sensibilizar com ela, ficar com dó, vai conversar com ela, não vai ser mais rivais, ela vai ser amiga de todo mundo e ninguém vai votar nela", afirmou Bia Miranda em suas redes sociais.