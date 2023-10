Reprodução 'A Fazenda 15': Jenny Miranda toca o sino e web aponta desistência

A influenciadora Jenny Miranda surpreendeu nesta segunda-feira (9) ao tocar o sino de "A Fazenda 15". A atitude da peoa pode indicar uma tentativa de desclassificação do reality por desistência. No entanto, Jenny teria tocado o sino da sede e segue no confinamento.

Nesta noite, Jenny Miranda apareceu chorando sendo consolada por Márcia Fu e Jaquelline. A atleta informou aos outros participantes que a mãe de Bia Miranda teria tentado desistir do reality.

Ao que parece, após a atitude, Jenny recebeu um atendimento psicológico da produção e continuou no confinamento.

O iG Gente entrou em contato com a produção de "A Fazenda 15", da Record, e aguarda uma resposta sobre as consequências da atitude de Jenny.

#AFazenda

Jenny bateu o sino, mas a produção conversou com ela. 🫢 pic.twitter.com/G3x9aBX0Sy — 𝓔𝓾 ✍️ (@Eu_simplesment) October 9, 2023