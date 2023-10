Reprodução/ PlayPlus A Fazenda 15: Bia Miranda debocha após Jenny bater o sino: 'Joguinho'

Bia Miranda, vice-campeã de "A Fazenda 14, usou seu perfil no Instagram para comentar uma atitude da mãe, Jenny Miranda, que participa de "A Fazenda 15". A peoa bateu o sino para sair do reality da Record na noite desta segunda-feira (9), mas errou o objeto e foi convencida a permanecer no reality.

"Ela só fez isso por ter um com raiva dela, outro tá com raiva dela. Aí ela vai e faz isso, o pessoal vai se sensibilizar com ela, ficar com dó, vai conversar com ela, não vai ser mais rivais, ela vai ser amiga de todo mundo e ninguém vai votar nela", afirmou Bia Miranda em suas redes sociais.

Bia afirmou que tudo não passa de um "joguinho" psicológico da mãe com os colegas de confinamneto. "Com a roça chegando, o pessoal não vai votar nela, ela já fez amizade com geral, sem pedir desculpa pra ninguém. Ela só fez esse joguinho dela e ainda fez um VTzinho", acrescentou a ex-peoa.



Tenho que colar minha boca com cola 😩 pic.twitter.com/4nEcQ70fRE — Bia Miranda 🌶 (@biamiranda) October 9, 2023

O marido de Jenny, Fábio Gontijo, rebateu o comentário de Bia e afirmou que ela descumpriu um combinado que os dois fizeram. e fez o comentário para chamar atenção. "Está querendo me provocar, só pode", disse ele.



