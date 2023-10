Reprodução/Instagram Vôlei Masculino Brasil





A Globo comemorou internamente a audiência conquistada com a transmissão do jogo da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei contra a Itália, no domingo (8). O Brasil derrotou a Itália por 3 sets a 2, garantiu a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris e terminou com o treinador pedindo demissão.



Todas essas emoções renderam uma quebra de recorde no esporte dentro da Globo. Dentro do "Esporte Espetacular", a partida registrou 10 pontos e 28% de participação em São Paulo, um crescimento de 25% no comparativo da faixa nos quatro domingos anteriores. No Rio de Janeiro, o duelo marcou 11 pontos.





Foi a maior audiência registrada em um jogo de vôlei no último ano. Brasil X Itália só perdeu para a final do Mundial Feminino entre Brasil e Sérvia, em outubro de 2022, quando a Globo alcançou 11 pontos. Analisando as transmissões do vôlei masculino, a partida só perdeu para Brasil X Argentina, nas Olimpíadas de 2020, quando a emissora carioca registrou 18 pontos.