Divulgação Nadson O Ferinha





O cantor Nadson O Ferinha, revelação da música do Nordeste em 2023, foi indicado ao Prêmio Multishow em duas categorias nesta segunda-feira (9).

Nadson vai disputar nas categorias "Brega e Arrocha do Ano", com três músicas ("Duas", com Dilsinho, “Sinal”, feat João Gomes e “Cadê seu namorado moça” uma versão de arrocha com Thales Lessa), e "Revelação Latam Airlines".

Natural de Tobias Barreto (SE), Nadson O Ferinha se destacou ao longo do ano como o novo fenômeno do arrocha. Com apenas 21 anos e na estrada desde a infância, Nadson lotou shows no São João no Nordeste do país.

Para entender a força do cantor, Nadson acumula 4 milhões de ouvintes mensais, tendo 32 milhões de streams em "Cadê seu namorado, moça" e 28 milhões de streams em "Sinal". No início de outubro, Nadson lançou o álbum "Serestão do Ferinha", que conta com participações de Nattan, Tarcisio do Acordeon e Vitor Fernandes.