Reprodução 'A Fazenda 15'





Laranjinha, segundo eliminado de "A Fazenda 15", segue analisando o jogo do lado de fora do reality da Record. Nesta segunda-feira (9), o ex-peão explicou o motivo de ter prometido a Cariúcha uma mensagem externa durante o programa "Hora do Faro", estratégia ilegal em "A Fazenda".



Segundo Laranjinha, ele teve uma conversa com a produção da Record por ter ficado preocupado com a postura "depressiva" de Cariúcha no confinamento.

"A questão com a Cariúcha foi que o Black foi muito ofensivo com ela em relação ao fato dela estar cancelada e ela ficou muito mal depois de tudo o que aconteceu. Então, foi uma forma de confortá-la. Eu estou trabalhando em uma emissora gigante, em um programa gigante. Era claro que iriam ver, claro que eu não faria isso! Até falei com a produção que realmente foi uma forma de tirar a Cariúcha daquele lugar, da forma depressiva que estava. Seria muita idiotice se eu achasse que conseguiria fazer isso e acabar com toda a dinâmica do jogo", disse Darlan Cunha, o Laranjinha.

O ator ainda analisou os participantes de "A Fazenda 15". Para Laranjinha, Kally é a peoa mais fraca. "Creio que a Raquel está bem preparada, estudou bastante, apesar de falar que não estudou. Mas ela entrou, de fato, sabendo o que ia fazer lá dentro, por isso eu a acho mais forte. Já a mais fraca eu acho a Kally, acho ela manipulada pela Jaque, copiava as coisas que ela fazia, eu não vejo personalidade e estratégia de jogo nela", ponderou.

Laranjinha foi o segundo eliminado de "A Fazenda 15", com 4,43% dos votos, entrando para o topo de rejeição em roças triplas da história do programa.