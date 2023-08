Divulgação @oxidany - 9/12/2022 Felipe Pezzoni, da Banda EVA





O Carnaval de Salvador 2024 vai tomando forma. A coluna adianta com exclusividade que o Bloco EVA, comandado por Felipe Pezzoni, só vai desfilar no sábado de Carnaval em 2024 (9 de fevereiro).

O circuito será o mesmo: Barra-Ondina. A decisão da Banda EVA parte de uma movimentação para agradar o público, que pediu o retorno do show no sábado, já que, em 2023, o bloco desfilou na quinta e na sexta-feira de folia.

Com a mudança, surge a possibilidade da Banda EVA atender demandas de outras regiões do Brasil e até mesmo de retomar a “Pipoca do EVA” no Carnaval de Salvador, o maior do mundo.

Quanto vai custar o abadá do Bloco EVA em 2024?

O abadá do Bloco EVA no Carnaval de Salvador vai custar R$ 400. O lote especial, com desconto de 10%, sairá por R$ 360 e começará a ser vendido na terça-feira, 8 de agosto, no site do Grupo EVA.

Há a opção do abadá para o "Camarote Móvel", no carro de apoio, por R$ 900 e serviço open bar de whisky 8 anos, cerveja, refrigerante, água mineral, sneakers e banheiros exclusivos.

O trio elétrico do Bloco EVA será o Dragão, o maior trio do planeta. Além disso, a Banda Eva comemora outra importante marca: 10 anos sob o comando do cantor Felipe Pezzoni. Com isso, o grupo se prepara para o lançamento da campanha "Sábado é do EVA", que busca atrair os foliões para a apresentação única do tradicional bloco de Carnaval.

BLOCO EVA – CARNAVAL 2024

DATA : 09 DE FEVEREIRO

VENDAS : www.grupoeva.com.br/bloco-eva

Valores – Lote Limitado :

Sábado - R$ 400 -10% = R$ 360

* Vip camarote móvel sábado - R$ 900

* Vip : (camarote móvel, com open-bar de whisky 8 anos, cerveja, refrigerante, água mineral, sneakers e banheiros exclusivos). Venda proibida para menores de 18 anos.