Rubens Henrique - Divulgação Durval Lelys





O cantor Durval Lelys decidiu o futuro do Bloco Me Abraça no Carnaval de Salvador. Lelys vai repetir a parceria com o Grupo EVA e o bloco vai desfilar no circuito Barra-Ondina, no domingo e na segunda-feira de Carnaval, 10 e 11 de fevereiro, respectivamente.



No Carnaval de 2023, o Me Abraça passou a ter o grupo Eva como responsável pela gestão do bloco . A ideia, que era experimental, ganhou fôlego após a folia baiana e a renovação da parceria aconteceu.





Os fãs de Durval vão ter acesso a um lote promocional a partir do dia 8 de agosto. O dia mais barato é a segunda-feira, que sairá por R$ 675. O domingo é mais caro, saindo por R$ 711 no lote promocional.

O pacote do Bloco Me Abraça (domingo e segunda) será vendido por R$ 1.314, já com os 10% de desconto.

Para quem prefere conforto no bloco, Durval lançou a opção do camarote móvel (carro de apoio). O domingo custa R$ 1900 e a segunda-feira sairá por R$ 1800, com open-bar de whisky 8 anos, cerveja, refrigerante, água mineral, sneakers e banheiros exclusivos.

BLOCO ME ABRAÇA – CARNAVAL 2024

DATA: 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2024

VENDAS: www.blocomeabraca.com.br

Valores – Lote Limitado :

Domingo : R$ 790 -10% = R$ 711

* Vip camarote móvel domingo : R$ 1.900

Segunda : R$ 750 -10% = R$ 675

* Vip camarote móvel Segunda : R$ 1.800

Domingo e Segunda : R$ 1.460 -10% = R$ 1.314

* Vip : (camarote móvel, com open-bar de whisky 8 anos, cerveja, refrigerante, água mineral, sneakers e banheiros exclusivos). Venda proibida para menores de 18 anos.