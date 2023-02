Divulgação Bloco EVA

O retorno do Carnaval de Salvador em 2023 acontece com algumas mudanças e novidades. Uma delas envolve duas grandes marcas do Axé Music: EVA e Durval Lelys. Em 2023, o Grupo EVA, que capitaneia a agenda da Banda EVA, será também responsável pelo Bloco Me Abraça, de Durval.

A ideia, pelo que apurou a coluna, é experimental para 2023 e com a vontade de impulsionar ainda mais as vendas de abadás dos dois blocos. Em 2020, por exemplo, o grupo Eva foi responsável pela administração da Banda e Bloco Timbalada.





Sem concorrência entre os dias, o Bloco EVA, comandado por Felipe Pezzoni, vai desfilar na quinta (16) e na sexta (17) de Carnaval, no circuito Barra-Ondina. O abadá da quinta custa R$ 305, enquanto a sexta sai por R$ 420. O bloco conquistou um espaço entre os foliões mais jovens e testa, pela primeira vez nos últimos anos, o desfile na quinta-feira.

Já o Me Abraça, com Durval Lelys, que comemora 20 anos à frente do bloco, desfilará no domingo (19) e na segunda-feira (20) de Carnaval também no Circuito Barra-Ondina. Cada dia custa R$ 780. Ainda há a possibilidade do folião aproveitar os dois blocos com valores promocionais.