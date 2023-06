Reprodução / Instagram 29.06.2023 Claudia Leitte

A cantora Claudia Leitte vive mais um momento conturbado com alguns fãs, que esperaram um aceno da cantora à comunidade LGBTQIAPN+ no dia do Orgulho, celebrado na quarta-feira (28).

Artistas do Axé Music como Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Alinne Rosa, conhecidas como divas do público LGBT, assim como Claudia, se manifestaram nas redes sociais. Claudia, no entanto, preferiu o silêncio diante da data e postou um vídeo com a família. “Ao final, vocês verão como a vida realmente é”, legendou Claudia.





A atitude da cantora revoltou alguns fãs. “Fala tanto em amor, mas esqueceu de amar quem sempre esteve com você. Quem sempre lutou com você. Soltou a mão de quem nunca pensou em te largar”, disse um seguidor.

“Claudia, estão te massacrando. Você não vai comentar nada? Por que você faz isso? A gente te ama, luta, briga por você, corre para fazer suas músicas subirem e não temos o seu retorno?”, alertou um fã.

“Ela fazendo a linha Cátia cega, fingindo que não está vendo os comentários”, ironizou um seguidor. “Vá cantar para os héteros, que eles vão te dar o dinheiro que você merece”, alfinetou outro.





Ivete Sangalo fez diferente e publicou uma mensagem de apoio aos fas LGBT. “Hoje e todos os dias celebro a existência do amor (…) Que todos os dias cada um possa ser e viver aquilo que se é. Viva a liberdade do amar”, disse Ivete.





Alinne Rosa, conhecida como “dona do Vale”, também deixou o recado nas redes sociais. “No dia do Orgulho LGBTQIAPN+, compartilho aqui meu compromisso como aliada da causa. Meu amor e respeito vão além dos shows e das telas. Eles se estendem para além das palavras bonitas”, comentou Alinne.





Daniela Mercury também mandou diversos recados ao longo do dia. “Desejo que todas as pessoas consigam ser felizes amando quem elas quiserem, sem sofrer a opressão que destrói a vida”.













