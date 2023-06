Reprodução Gugu Liberato





Record e Globo aproveitaram os desdobramentos do caso da herança de Gugu Liberato (1959 - 2019) e lucraram com a audiência neste domingo (25).A emissora do bispo comemorou a audiência do "Domingo Espetacular", que não superou o "Fantástico", da Globo.



Leia também Rose Miriam defende filho em polêmica de herança de Gugu Liberato





Roberto Cabrini entrevistou Ricardo Rocha, que acredita ser filho do apresentador Gugu e entrou com um processo de reconhecimento de paternidade. Exibida das 21h11 às 21h37, a conversa marcou 9,2 pontos de média, contra 7,9 do SBT. Com isso, a Record ficou no segundo lugar isolado.

O programa fechou o domingo com 8,4 pontos de média, com pico de 9,9 pontos e share de 14,1%. A atração foi ao ar das 19h59 às 23h15 e o SBT, na mesma faixa, anotou 7,5 pontos, ficando em terceiro lugar.

Reprodução/Globo - 26.06.2023 Marina e Sofia, filhas de Gugu, falaram de herança





Já a Globo exibiu entrevistas com as filhas de Gugu e Thiago Salvático , que aponta ter sido parceiro do apresentador. O Fantástico fechou o domingo com 17,5 pontos de média, só perdendo para a audiência do futebol exibido durante a tarde.