Divulgação Pedro Sampaio estreia no São João de Campina Grande

O DJ Pedro Sampaio vai fazer a estreia no São João de Campina Grande, na noite de quinta-feira (22), em um after anunciado pela Beats.

Após o show de Alok, Pedro Sampaio quer misturar sons do forró ao electro funk.“Quando a Beats me convidou para fazer parte dessa mega festa que é o Maior São Joao do Mundo fiquei muito emocionado. Vai ser uma experiência única na minha carreira. Então estou preparando um show novo, especialmente para o São João de Campina Grande. E uma das minhas principais referências e influências para criar o show é o Luiz Gonzaga. Então tenham certeza que eu vou estar junto com vocês representando vários ritmos do Brasil”, comentou Pedro.





A ideia é presentear com mais tempo de festa quem está curtindo o São João desde o início como Beats, que chegou para os festejos juninos no início do mês e fica na cidade até 24 de junho com Capi Beats (drink pronto com cachaça), Bar Pirâmide (com a Paradinha momento em que a marca lembra sobre a importância de tomar água) e Carreta EletroBeats (veículo que percorre as ruas e bares da cidade com muito forró eletrônico).





