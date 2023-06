Reprodução - Instagram @alinne 13-6-2023 Alinne Rosa volta ao Carnatal





A cantora Alinne Rosa está de volta ao Carnatal em 2023. A micareta, que vai ser realizada de 8 a 10 de dezembro, em Natal (RN), confirmou a volta do bloco O Vale sob o comando da baiana para a sexta-feira de folia na Arena das Dunas.

Alinne desfilou com "O Vale" na micareta em 2019. Agora, com o sucesso no Carnaval de Salvador, a cantora foi escalada para dividir a sexta-feira com Bell Marques (Bloco Vumbora) e Nattan + Felipe Amorim (Bloco Hype).

Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Léo Santana também foram confirmados no Carnatal 2023, que, desta vez, optou por retirar o cantor Ricardo Chaves da grade de atrações do Axé Music.

Ivete estará no domingo da festa, enquanto Claudia Leitte e Léo Santana se apresentam no sábado de Carnatal. No camarote Beats, nomes que estão em evidência no cenário nacional vão se apresentar, como Pedro Sampaio, Xand Avião, Thiaguinho, Zé Vaqueiro e Jorge e Mateus.

Programação Carnatal 2023



Sexta (8 de dezembro)

Blocos

Vumbora - Bell Marques

O Vale - Alinne Rosa

Hype - Nattan/Felipe Amorim



Camarote Beats

Durval Lelys

Thiaguinho

Filhos da Bahia

Pedro Sampaio



Sábado (9 de dezembro)

Blocos

Largadinho - Claudia Leitte

Vem com o Gigante - Léo Santana

Vumbora - Bell Marques



Camarote Beats

Xand Avião

Hugo e Guilherme

Rafa e Pipo

Locos



Domingo (10 de dezembro)

Blocos

Village - Ivete Sangalo

Vumbora- Bell Marques

Zero Oito Quatro - Grafith



Camarote Beats

Jorge e Mateus

Zé Vaqueiro

Banda Eva

Lipe Lucena