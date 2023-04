Gustavo Cowboy e Key Alves (GusKey)

O que dizer do casal que moveu fãs e haters na história do BBB? Odiados por muitos e amados por outros, os fãs de Gustavo Benedeti e Key Alves superaram todos os níveis de paixão. Defendendo com unhas e dentes qualquer ação do casal, eles compraram até mídia em outdoor. Além disso, com o fim do namoro, os "GusKey" fizeram uma roda de oração, com choro e desabafo no Twitter.