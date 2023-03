REPRODUÇÃO - INSTAGRAM Jéssica Barros, do Rio Shore





Jéssica Barros, participante das duas primeiras temporadas do "Rio Shore", fez um desabafo e revelou que flagrou o namorado transnado com uma garota de programa dentro de casa.

"Você se entrega por uma pessoa, larga tudo, larga o mundo pra amar e viver com ela, e em troca você ganha um monte de chifres e pega ela com uma garota de programa ao chegar em casa cansada", disse Jéssica.





A participante do Rio Shore contou que o rapaz ainda declarou o amor por ela após o flagra. "Depois de pegar o 'Fdp' no ato, ainda fui obrigada a escutar 'ainda te amo'", reclamou.

Jéssica e Pedro marcaram a segunda temporada do reality da MTV com um sexo intenso, que resultou em uma cama quebrada. No entanto, o romance chegou ao fim, segundo a dançarina, que ainda entregou ter recusado a participação na terceira temporada devido ao ex-namorado. "Só é desgastante sempre acreditar no amor, não fazer nada pra magoar ninguém, abrir mão de diversos sonhos, inclusive do programa e receber isso em troca", lamentou.





Jéssica, até o momento, está fora da terceira temporada. Quem também não vai participar do "Rio Shore 3" é Natállia, protagonista da última edição. As gravações do reality da MTV e Paramount + já começaram e o elenco tem nomes conhecidos, como Matheus Novinho, Rick, Cristal Félix e Ju Mississipi.