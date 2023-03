Reprodução Rio Shore





As gravações da terceira temporada do "Rio Shore", reality da MTV Brasil e Paramount+, já começaram, mas uma baixa no elenco deve mexer com os telespectadores. Natállia Formaggeri, uma das protagonistas das duas primeiras edições, não fechou com o programa.

Desde o desgaste com Cristal Félix e Guilherme Evaristo , Natállia começou a repensar a participação no reality. Durante o programa AUÊ, do iG Gente, a ruiva deu indícios que não voltaria para a terceira temporada. Dito e feito. Mas parece que a MTV preencheu a vaga de "Natralha" com outra integrante ruiva, que vai estrear na TV.

Com Natállia de fora e curtindo férias no Jalapão, a MTV fechou mais uma vez com Matheus Novinho, Cristal Félix, Gui Evaristo, Ju Mississipi e Rick. Aoxy e Cayo, novatos da segunda temporada, também estão fora da 3ª. Will, que escalou para o "De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP", até agora não apareceu nas gravações. Já Mary, rival declarada de Mississipi, volta para aumentar o caos na casa.





Na MTV, a ideia é investir em novos enredos, já que o elenco original está bastante modificado. Além disso, o formato do "Rio Shore" passa a competir com o do "Soltos em Salvador", que estreou no fim de fevereiro e vem gerando comparações.

