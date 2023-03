Reprodução/Instagram - 1/3/2023 Ivete Sangalo e Anitta





O Carnaval 2023 acabou, mas os resultados dos artistas ainda reverberam por aí. Nesta quarta-feira (1º), um ranking de artistas mais comentados durante o período da folia momesca foi divulgado, com Anitta e Ivete Sangalo no topo.

Segundo a Knewin, maior PRTech da América Latina, durante o período de 17 a 26 de fevereiro, Anitta foi a artista mais citada no Twitter, em conversas relacionadas à folia brasileira, com 54,93% dos comentários. Ivete Sangalo apareceu em segundo lugar, com 23,35% das menções.





As duas artistas chamaram a atenção no Carnaval de Salvador. Enquanto Ivete Sangalo foi a responsável pela abertura do Carnaval baiano, com cobertura ao vivo da Globo para todo o Brasil, Anitta comandou um trio elétrico e depois curtiu a folia de Salvador disfarçada. Além disso, a funkeira roubou a cena ao gravar um clipe no "Desfile das Campeãs" do Rio de Janeiro e viralizou com a fiscalização de segurança enquanto cantava no trio elétrico.

anitta fantasiada de juninho play pra poder curtir o carnaval no asfalto esse é o tweet pic.twitter.com/W6JuTWRYvv — ⠙⠑⠁⠙⠑⠽⠑ (@deadeyyye) February 18, 2023





Ivete também se destacou no Spotify Brasil, com a faixa "Cria da Ivete". Segundo a plataforma, a aposta de Ivete para o Carnaval foi a terceira mais executada da Bahia, atrás apenas de Zona de Perigo (Léo Santana) e Leão (Marília Mendonça).

Há uma semana estávamos assistindo o espetáculo que foi a abertura do carnaval de Salvador com Ivete Sangalo em transmissão nacional em plena quinta-feira. Serviu hit, emoção e look icônico! pic.twitter.com/Qc8zL0xnHF — Acesso Sangalo (@AcessoSangalo) February 24, 2023





Ludmilla fechou o pódio dos destaques do Carnaval de 2023 no Twitter. Após estrear no Carnaval de Salvador comandando um trio elétrico, a cantora se destacou no desfile da Beija-Flor, também no Rio de Janeiro.

Pabllo Vittar (7,84%) e Gloria Groove (2,08%) aparecem na sequência. Fechando a lista, estão Claudia Leitte (0,95%), Pocah (0,56%) e Gretchen (0,40%).

🚨FAMOSOS: Durante o bloco da Anitta no carnaval de Salvador, uma ambulante teve seu isopor quebrado e a cantora prometeu ajudar no prejuízo. pic.twitter.com/ijs9ipGbFs — CHOQUEI (@choquei) February 17, 2023





Ivete foi gigante nesse carnaval e não poderia ser diferente. Todos os olhares se voltavam pra ela e era recíproco pq ela surpreendia e dava atenção a todos. Músicas do seu novo EP na boca do povo e a consagração de melhor cantora do carnaval. [+] pic.twitter.com/RZOa2nBtTd — Jonatas Araújo (@HenriqueJona) February 21, 2023