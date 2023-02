Reprodução/Instagram - 26/2/2023 Yasmin Brunet vai ao desfile das campeãs





De fora ela não fica! Após ser vetada de desfilar pela Grande Rio no Desfile das Campeãs, Yasmin Brunet surgiu em um camarote da Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ), neste sábado (25), para acompanhar o encerramento da folia.

"Eu vou na Sapucaí, sim, e vou aproveitar muito", disse Yasmin. A modelo apostou em um look completamente coberto por cristais, um dos pontos da polêmica com a Grande Rio.









"Amiga, banho de sal grosso e muita oração", sugeriu uma seguidora. "Eu amo o quanto você recupera toda sua energia de forma rápida e aparece cada vez melhor!", vibrou outra fã.

No entanto, a ida de Yasmin para a Sapucaí também rendeu críticas. "Conseguiu ser expulsa de uma escola de samba! Onde essa família Brunet pisa... não nasce mais grama", comentou um internauta.

Yasmin Brunet foi substituída no "Desfile das Campeãs" do Rio de Janeiro por Ana Paula Mizhary. A polêmica entre Yasmin e a escola de samba carioca começou antes do desfile, quando a modelo foi acusada de não saber sambar. Depois, Yasmin foi trocada de lugar no desfile, ocupando um espaço em um carro alegórico, o que teria resultado em uma mudança de fantasia em cima da hora. Yasmin foi acusada de criar problemas diante da situação e de não ter investido na fantasia.





A até então musa da Grande Rio mostrou uma transação bancária onde teria comprado os cristais para a nova fantasia . Brunet também foi acusada de chegar em cima da hora no desfile. Ela também negou. Yasmin afirmou que subiu correndo no carro alegórico porque precisou finalizar a costura da calcinha na Sapucaí.

A treta entre Yasmin e a Grande Rio envolveu até a filha do presidente da escola, que apontou certo estrelismo de Yasmin Brunet. Gabriela Versiani, desafeto antigo da modelo, também foi envolvida na confusão.