Léo Santana está pronto para o Carnaval de Salvador 2023. Com a música número 1 do Brasil, a viral "Zona de Perigo", o cantor chega em alta para a folia baiana. Em Salvador, há uma grande disputa para saber qual será a música do Carnaval. E, após a polêmica envolvendo Saulo Fernandes, Léo Santana e Ivete Sangalo , a coluna procurou o marido de Lore Improta para entender como ele encara uma possível competição.



Satisfeito com o sucesso de "Zona de Perigo", Léo Santana minimiza uma rivalidade com Ivete Sangalo. "Não encaro como disputa, todos nós artistas fazemos música para o povo e a maneira como o público reage nos motiva a ser sempre melhor. Não existe competição entre nós, pelo menos da minha parte, quanto mais música boa na boca do povo melhor é para o nosso movimento, para nós artistas", disse em entrevista exclusiva.

Léo Santana prefere colher os frutos do momento no lugar de projetar qualquer título após as apresentações do Carnaval. "Deixa Deus conduzir. Estou muito feliz com a repercussão que a música vem tendo no Brasil e no mundo, sou o primeiro artista baiano a atingir o top 19 global do Spotify e o 1º cantor brasileiro a ter mais de 2 milhões de streams em 24h em uma canção solo, isso para mim já é muito mais que qualquer prêmio, se for de ser nossa a música do carnaval, ela será", analisa o pagodeiro.

Com apresentação marcada em Salvador, no circuito Barra-Ondina, já nesta quinta-feira (16), Léo também rebate a notícia falsa sobre Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, ter sido convidado para o acompanhar no Carnaval de Salvador. "Eu sou muito verdadeiro, sempre vou agir com verdade e mostrar quem sou. Quem me acompanha sabe sempre as novidades, pois estou sempre mostrando tudo para os meus fãs e admiradores através das minhas redes sociais ou através da minha assessoria de imprensa, qualquer notícia que não saia dessas 2 fontes é fake news", pontua.





Antes do Carnaval de Salvador começar oficialmente, Léo Santana conduziu o "Pipoco", na terça-feira (14), no circuito invertido do Barra-Ondina. O cantor arrastou uma multidão em um desfile gratuito, que contou com a presença de Lore Improta e Bruno Reis, atual prefeito de Salvador.