Divulgação O Julgamento de Sócrates

O espetáculo "O Julgamento de Sócrates" retorna à Atenas do século IV a.C., com o pai da filosofia ocidental no banco dos réus. Acusado de corromper a juventude e profanar os deuses da cidade, Sócrates se recusa a fugir ou a renunciar à verdade e enfrenta seu destino com lógica implacável e ironia sagaz. Sucesso desde a estreia, a peça volta aos palcos para apenas oito apresentações gratuitas, entre os dias 3 e 6 de dezembro e de 10 a 13 de dezembro, no Centro Cultural São Paulo.

Com uma escrita envolvente, o autor Régis de Oliveira — desembargador aposentado, jurista, ex-deputado e profundo amante da filosofia — cumpre a missão de aproximar o pensamento socrático do grande público e provocar reflexões urgentes sobre o nosso próprio tempo.

"Eu sempre me dediquei ao pensamento e à reflexão. A intenção de levar essa história ao teatro é humanizá-los e mostra r como os donos do poder sabem manipular as multidões por meio do medo." — Régis de Oliveira

O espetáculo tem direção de Bruno Perillo e é acompanhado por música grega executada ao vivo por uma banda no palco. A força do pensamento livre e os embates históricos da filosofia ganham vida na interpretação de Luiz Amorim, que humaniza Sócrates para tirá-lo de um pedestal e aproximá-lo da plateia. O elenco é formado por nove atores e músicos.

Mais do que revisitar o passado, o espetáculo atua como um manifesto sobre a importância da filosofia na educação e na construção da cidadania. Em uma época em que o questionamento é frequentemente sufocado, a montagem demonstra como a prática filosófica é indispensável para a formação de uma sociedade. Incentivar os jovens e convidar o público a desenvolver o hábito de indagar, analisar criticamente a realidade e recusar verdades impostas sem embasamento — assim como Sócrates fez nas ruas de Atenas — são caminhos para construir uma sociedade verdadeiramente livre, democrática e madura.

Sinopse

Em uma Atenas tomada pela tensão entre tradição e pensamento livre, Sócrates — o filósofo que desafiava certezas e incitava a juventude a questionar — é levado ao tribunal. Acusado por cidadãos atenienses de corromper os jovens e profanar os deuses da cidade, ele enfrenta seu destino com ironia sagaz e lógica implacável. Não suplica por clemência, mas defende a vida como um dever sagrado, transformando sua apologia em um manifesto sobre liberdade, cidadania e integridade.





O Julgamento de Sócrates

- Dramaturgia: Régis de Oliveira

- Direção: Bruno Perillo

- Elenco: Luiz Amorim, Carlos De Niggro, Breno Ganz, Gabriel Ferrara, Juliane Argüelo, Magnus Odilon, Nalini Menezes, Priscila Camargo e Roberto Borenstein.

- Duração: 80 minutos

- Classificação: 12 anos

- Gênero: Drama filosófico

- Temporada: De 3 a 13 de dezembro. De quinta-feira a sábado, às 20h, e aos domingos, às 19h.

- Ingressos: Gratuitos, distribuídos uma hora antes de cada espetáculo.

- Local: Centro Cultural São Paulo (CCSP)

- Endereço: Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso, São Paulo (SP).

Ficha técnica

- Texto: Régis de Oliveira

- Direção: Bruno Perillo

- Elenco: Luiz Amorim, Carlos De Niggro, Breno Ganz, Gabriel Ferrara, Juliane Argüelo, Magnus Odilon, Nalini Menezes, Priscila Camargo e Roberto Borenstein.

- Cenografia e figurinos: Chris Aizner

- Iluminação: Cesar Pivetti

- Direção de movimento: Marina Caron

- Direção musical: Bruno Perillo

- Técnico e operador de luz: Venício Alvarenga Jr.

- Contrarregra: Magnus Odilon

- Camareira: Mirtes Ladeira

- Fotografia: Ronaldo Gutierrez – @fotosgutierrez

- Assessoria de imprensa: Flavia Fusco Comunicação

- Designer gráfico: Luciano Alves

- Direção de produção: Luiz Amorim

- Produção: RFO Produções Culturais

- Instagram: @julgamentodesocrates