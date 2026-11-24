Reprodução/Instagram Patrícia Abravanel e Fábio Faria

Depois de ficar de saco cheio do marido, que apareceu em gravações de WhatsApp falando bobagens com Daniel Vorcaro e em um vídeo feito em um hotel na Europa, em uma posição estranha, Patrícia Abravanel pediu o divórcio.

Resta saber se ele vai continuar sendo o manda-chuva do SBT News, onde, inclusive, nomeou o diretor-geral de jornalismo, que trabalhou com ele na campanha de Ricardo Nunes.

Em primeiro lugar, precisamos saber se o marido de Patrícia vai continuar ou não no SBT News e se o diretor de jornalismo nomeado por ele, que é de sua confiança, permanecerá na emissora.

Normalmente, nas corporações, quando um diretor sai, seus homens de confiança também deixam os cargos. Mas o poder tem movimentos estranhos.

É capaz de o diretor de jornalismo do SBT dizer que nem conhece o marido de Patrícia Abravanel ou sequer foi nomeado por ele.

Seria o grande momento para o SBT trocar o diretor de jornalismo, depois de tantos problemas criados por ele.





Porém, em um SBT onde quem acredita que manda é a irmã de Patrícia Abravanel, nem sempre o que é adequado acontece de verdade.

Então, não se espantem se o atual diretor de jornalismo continuar no SBT, gritando com as pessoas.

Mas, nesta coluna, estamos falando do divórcio de Patrícia Abravanel.

Vou lembrar que, em tom de brincadeira, Silvio Santos já tinha dito que o marido de Patrícia Abravanel não serviria para ela.

Então, à noite, em sua suíte na casa de Tamboré, Patrícia Abravanel deve estar pensando em tudo o que o pai dela dizia.