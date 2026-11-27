Reprodução Instagram Mariane Bernardi e Neymar da Silva Santos

Mariane Bernardi, mulher de Neymar pai, acrescentou o sobrenome “Santos” ao perfil do Instagram. Antes, ela usava apenas Bernardi.

O detalhe me faz acreditar que os dois possam ter oficializado o casamento de maneira discreta, mas, até agora, nada foi confirmado publicamente.

Ela tem 50 anos, e Neymar pai, 61. Juntos desde 2021, os dois só assumiram o relacionamento em fevereiro de 2023, quando apareceram de mãos dadas no Carnaval do Rio de Janeiro.





Foi depois de começar a morar com Mariane que Neymar pai comprou o palácio onde morava Luciana Gimenez, com sete suítes, três andares, luxo e ostentação. Isso é algo que só um homem apaixonado faz.

Não podemos deixar de observar que foi depois da união com Mariane que Neymar pai passou a aparecer na mídia como o grande empresário que é.

Esse upgrade acontece quando o homem está satisfeito com a relação e tem o ego masculino preenchido.

Então, agora que Mariane assina com o sobrenome de Neymar pai, estamos diante de um casamento que deu certo.

Neymar filho pode ter carisma e até saber um pouco de futebol, mas jamais seria o que é se não fosse a capacidade do pai de criar toda a estratégia. E Neymar filho sabe disso e tem uma admiração imensa pelo pai.