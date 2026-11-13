Todo mundo já ouviu falar de Geyse Arruda.
Ela começou a ficar famosa em 2009, quando foi hostilizada na faculdade onde estudava por aparecer usando um vestido rosa de microssaia.
As câmeras mostraram aquela menina fugindo pelas escadarias, assustada com toda aquela multidão.
Mas ela foi inteligente e soube aproveitar tudo aquilo.
Participou de A Fazenda e também foi figura constante no programa de Luciana Gimenez.
Hoje, aos 37 anos, está presente nas redes sociais e também nas plataformas OnlyFans e Privacy.
Uma pena que não tenham sabido aproveitar seu potencial na TV.
A nossa televisão está carente de criatividade e competência. Mas isso é o que temos para hoje nas TVs.
Geyse postou fotos ousadas, com pouca roupa, nas praias de Fortaleza. E elas valem a pena ser vistas por homens e mulheres.
Ela sabe se manter na mídia e é uma mulher inteligente.