Reprodução/Instagram Adriane Galisteu lamenta morte de amiga e faz homenagem emocionante.

Vi e fiquei emocionado com as palavras de Adriane Galisteu, que demonstram toda a sua sensibilidade diante da perda de uma grande amiga.

Mostro a vocês o texto publicado por Galisteu:

“Gi, hoje perdi muito mais do que uma amiga. Perdi uma amiga da vida, uma confidente, uma cúmplice de tantas histórias. Alguém que conhecia meus silêncios, meus medos, minhas alegrias e tantas versões de mim…

É difícil imaginar a vida sem nossas conversas, nossas risadas, nossos segredos… Ficou tanta coisa que eu ainda queria te contar.

E, quando penso em você, penso também no amor imenso que tinha pelo Lucca. Lucca Voss Bergmann. Uma mãe apaixonada, daquelas que tinham o filho como o maior orgulho da vida. Penso no Jassa Jacir Bergmann II, na família linda que vocês construíram e no vazio que sua partida deixa.





Queria encontrar palavras que abraçassem os dois, mas hoje elas parecem tão pequenas diante de tanta dor.

Obrigada por uma vida de amizade, de confiança, de amor.

Hoje me despeço de você, mas nunca de nós. Porque existem pessoas que não vão embora de verdade. Continuam vivendo dentro da gente.

Te amo para sempre, minha amiga.”