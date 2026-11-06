Reprodução/ Instagram Gabriele Bernardoni

Gabriele Bernardoni é nutricionista formada pela USP.

Mas não é uma nutricionista comum.

Ela é arrojada em seus conceitos e nos vídeos que publica no Instagram.

De personalidade forte, não tem medo de se mostrar como realmente é, com seus problemas e ansiedades.

Meus leitores e leitoras poderão conhecer um pouco mais de Gabriele por meio das respostas a seguir.

1 - Você tem uma maneira de se mostrar na tela que causa impacto. O que faz você ser assim?

— Eu sou neurodivergente, e esta é uma característica muito comum em pessoas com autismo. Muitas pessoas acham que é uma personagem, mas é apenas o funcionamento do meu cérebro, que é diferente. Isso, que na maior parte do tempo e na vida real costuma ser um problema, na internet tornou-se "engraçado" e acabou me aproximando das pessoas, que sabem que vão receber uma comunicação extremamente direta e honesta. Em resumo: o que seria um transtorno se transformou na minha marca registrada!

2 - O que fez você começar a criar conteúdos para o Instagram?

— Acredito que todos nós, profissionais da saúde, temos o dever de estar presentes nas redes sociais, principalmente em tempos como os nossos, em que a desinformação, as falsas promessas e o incentivo a condutas de risco se disseminam de forma avassaladora. Muitas pessoas não têm acesso a bons profissionais e encontram nas redes sociais sua principal fonte de informação. Se não estivermos lá, elas ficarão à mercê dos oportunistas, perdendo dinheiro e, muitas vezes, colocando a própria saúde em risco. Cabe a nós fazer a nossa parte, compartilhando informações de qualidade!

3 - Qual é o seu sonho de vida?

— Sou muito feliz em dizer que hoje vivo todos os dias o meu sonho de vida! Amo o meu trabalho exatamente como ele é: produzo conteúdo com a minha personalidade, ofereço às pessoas o que tenho de melhor, que é o meu conhecimento, e, de quebra, ainda faço tudo isso dentro de casa e me divirto muito com cada roteiro!

4 - Como você entende o mercado digital?

— O mercado digital é uma oportunidade espetacular para quem souber compreendê-lo. O que antes se resumia a uma estrutura física, com altos custos e acesso restrito a poucas pessoas, hoje se tornou literalmente um universo sem fronteiras! Atualmente, atendo pessoas em quase todos os estados do Brasil e em diversos países, como Argentina, Estados Unidos, França, Inglaterra e até no Japão! Sem essa expansão que tivemos nos últimos anos, jamais teríamos essa oportunidade!





Da mesma forma, ampliou-se o acesso ao conhecimento. Hoje podemos nos atualizar nas melhores universidades do mundo, palestrar para pessoas em diferentes lugares ao mesmo tempo. Enfim, creio que o mercado digital na área da saúde foi e continua sendo uma revolução tanto para profissionais quanto para pacientes, e que ainda está só no começo! Com a nova era da inteligência artificial, tudo isso se tornará cada vez mais ágil e eficiente, e os profissionais que souberem transitar nesse universo se destacarão cada vez mais!

5 - Que tipo de leitor ou leitora costuma escrever para você?

— Quase sempre são pessoas que se identificam com o meu modo de comunicação e que, de alguma forma, vivem situações que publico nas redes. Elas procuram esclarecer dúvidas ou, como brinco nos vídeos, querem deixar de ser "Teresos"(um paciente fictício que faz muitas bobagens). Com meu jeito extrovertido, elas se sentem à vontade para contar o que fazem, confessar seus "pecados" e também confiam que estarão nas mãos de alguém que não vai esconder ou julgar nada ao longo da jornada, mas sim ajudá-las a fazer escolhas inteligentes e seguras