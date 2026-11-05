Reprodução Estúdios Globo



O comando da TV Globo está em pânico.

O momento da TV é o pior de sua história: a pior programação, as piores criações de novelas, o pior Ibope e o pior faturamento comercial.

Para piorar tudo, o comando está nas mãos de Paulo Marinho, herdeiro da família, que entende tanto de TV aberta quanto esta colunista entende de metafísica.

Então, os irmãos Marinho decidiram contratar um novo comandante para a TV.

Mas vocês pensam que seria alguém com alguma experiência em televisão?

Não. Contrataram alguém que administrava usinas de combustível.

Exatamente isso: contrataram alguém que administrava usinas de combustível para comandar uma TV aberta.

Depois, quando dá merda, ficam se perguntando por que deu merda.

Primeiro, os irmãos Marinho fizeram a besteira de demitir o melhor elenco que uma TV já teve e contratar as piores novelas que essa emissora já exibiu.





A dona de casa não é estúpida e renegou a TV Globo.

A dona de casa continua sendo a mesma. Mas, ao perceber que a Globo desrespeitou seus desejos, foi fazer outra coisa.

A maior e pior de todas as besteiras foi quando aceitaram fazer aquela porcaria chamada Vale Tudo, sem respeitar o texto original.

Antes disso, já estavam fazendo porcaria.

Os irmãos Marinho não têm um projeto a ser realizado. Têm chutes para todos os lados e deveriam contratar Neymar Pai, que, ao menos, sabe o que fazer e inventou Neymar Filho.

Essa mania de contratar pessoas pelo currículo escolar resulta nessas situações, em que os profissionais defecam teorias que jamais foram verdadeiras.