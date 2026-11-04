Divulgação Johnny Saad

A TV Band está em seu pior momento.

O presidente da TV Band, Johnny Saad, comanda há 26 anos a emissora, com a anuência de suas irmãs e de seu irmão.

O voto do irmão, ele garante dando emprego à cunhada Rosana Saad, que não tem nada para fazer ali, mas é importante por ser casada com o irmão de Johnny Saad e garantir o voto do marido.

Nesta mistura toda, em que, figurativamente, se mistura café com chá, Johnny mantém a emissora abaixo até do SBT, que está na pior fase de sua história.

Mas Johnny Saad merece o que está acontecendo com ele.

Há um ano, contratou gente para fazer redução de custos, e acabaram não renovando o contrato de um assessor de Johnny que estava no início de um tratamento.

Johnny foi avisado da situação, mas se manteve incólume e frio diante de tudo o que aconteceu depois com essa pessoa.

Então, por essa atitude, ele já merece o que acontece com ele.

E, com isso, a TV vai cada vez pior.

Não fosse apenas isso, o que já demonstra o tipo de gente que ele é, ele permitiu que muitas bobagens fossem feitas na emissora.

Ora, em qualquer empresa, o presidente manda nas contratações e, se algo de errado acontece, a culpa é, sim, do presidente, que foi quem contratou o seu time.

Johnny teve todas as possibilidades de reverter tudo, mas dava de ombros a cada problema que aparecia.

É uma pena, pelo mercado de trabalho em si, que não precisava passar por isso caso ele tivesse sido competente no que fazia.

Meu avô já dizia que, pior que um homem teimoso, somente um homem vaidoso.

A vaidade tem o dom de derreter as virtudes das pessoas.

E, no caso de Johnny Saad, suas virtudes estão muito bem escondidas.

Ele se preocupa mais com sua fazenda, da qual é o único dono, do que com a TV, onde deveria ser responsabilizado por tudo o que acontece.

Mas as irmãs têm pena dele e não o enxotam da presidência.

A TV Band perdeu um programa que comprava horário, de Renato Ambrósio, que está pagando a mesma coisa no SBT e, lógico, preferiu o SBT.

Johnny Saad perdeu as bets e acabou de perder uma parte da publicidade da Igreja Universal.

No começo do ano, Johnny contratou o argentino Guilherme Pandino, que tinha sido demitido da Telefe argentina.

Esse mesmo Guilherme já tinha passado pela TV Band, com um fracasso de atuação.

Mas, sabe-se lá o motivo, Johnny e sua cunhada Rosana fizeram até festa para receber o novo diretor.





Antes dele, Johnny Saad tinha escalado o jornalista Rodolfo Schneider para ser diretor de Jornalismo e de Artístico.

E Schneider era tão ruim que, além de não fazer nada na parte artística, fez com que o jornalismo da emissora tivesse seu pior Ibope.

E continua diretor de Jornalismo porque a família gosta dele.

Alguma virtude ele deve ter, além de ter feito o pior jornalismo da história da TV Band.

Mas é outro cujas virtudes estão muito bem escondidas.

Johnny Saad merece cada coisa que está acontecendo com ele.

Uma pena que os funcionários sejam afetados pelas atitudes insensatas do dono.

Repito que, pior que uma pessoa teimosa, é uma pessoa vaidosa que governa a empresa com a vaidade em primeiro lugar.